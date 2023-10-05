Белорусам на выходные прогнозируют первый снег 1 5.10.2023, 16:03

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Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 6 октября из-за сильного ветра. Возможно, штормовое предупреждение продлят и на выходные. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды. А уже в воскресенье, возможно, будет мокрый снег.

«6 октября, в пятницу, ночью и утром во многих районах, днем по востоку страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с. В выходные, 7 и 8 октября, на большей части Беларуси ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, утром и днем в субботу — местами порывами до 24 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, уже в воскресенье, 8 октября, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, по северо-восточной половине страны возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью +1...+8°С, максимальная днем будет от +4°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу Беларуси.

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