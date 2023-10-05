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Гражданку России оштрафовали за подписку на белорусские СМИ

  • 5.10.2023, 17:29
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Гражданку России оштрафовали за подписку на белорусские СМИ
Наталья Куксенок

Дважды.

Судья Первомайского района Витебска Михаил Юрченко за подписку на «экстремистскую» страницу постановил оштрафовать гражданку РФ Наталью Куксенок, которая живет в Витебске.

Это второе в этом году административное дело, рассмотренное по поводу распространения «экстремизма» в отношении Куксенок. Первая была рассмотрена в конце августа тем же судьей.

В судебном заседании стало известно, что факт «противоправных действий» со стороны Натальи был установлен сотрудниками милиции в здании Управления внутренних дел Витебского облисполкома. Согласно административному протоколу, девушка в Instagram была подписана на канал Nexta.

Куксенок в судебном заседании свою вину в совершении правонарушения не признала, отрицала умысел на распространение экстремистских материалов, пишет «Витебская весна».

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