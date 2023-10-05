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Путин пожаловался, что на Западе постоянно меняются президенты

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  • 5.10.2023, 19:11
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Путин пожаловался, что на Западе постоянно меняются президенты

«Чушь какая-то», - заявил российский диктатор.

Периодическая смена управляющих элит на Западе представляет «проблему, из-за которой с ними очень сложно работать», заявил президент РФ Путин в ходе выступления на Валдайском форуме.

«Страна настаивает на чем-то, продавливают во что бы то ни стало свои какие-то действия — а завтра происходят внутриполитические изменения, и с тем же напором и бесцеремонностью пропихивается уже совсем другое, иногда прямо противоположное», — объяснил он.

«Ярким примером», по словам Путина, является позиция США по иранской ядерной программе. «Одна Администрация продавила одно решение, пришла другая — все развернули, и все в обратную сторону покатилось. А как работать-то в таких условиях? Где ориентиры? На что опираться-то? Где гарантии? <…> Чушь какая-то просто», — сказал президент.

Сам Путин находится у власти дольше всех правителей в Кремле со времен Иосифа Сталина, а после изменения Конституции в 2020 году сможет выдвинуться еще на два срока и оставаться президентом вплоть до 2036 года.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), Бенито Муссолини и индонезийского диктатора Сухарто (20 лет).

В случая выдвижения на пятый срок Путин обгонит Николае Чаушеску (24 года),Мао Цзедуна (27 лет) и поравняется с доминиканским генералом Рафаэлем Трухильо.

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