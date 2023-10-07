Что происходит после взрыва в Озерищах: в БЖД раскрыли конфиденциальную информацию 7.10.2023, 8:32

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Рядом со станцией расположены важные военные объекты.

Как сообщал сайт Charter97.org, в ночь на 6 октября в Колодищах и минском Уручье был слышен звук взрыва.

Местные жители сообщили, что следователи опрашивают людей по поводу диверсии на железнодорожной станции Озерище.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» на основании конфиденциальную информации из БЖД сообщило подробности того, что произошло в Озерище. Информация о взрыве на станции Озерище была подтверждена из различных источников.

Повреждено полотно возле важных военных объектов

В результате взрыва повреждены участок железнодорожного полотна и стрелочного перевода, соединяющие станционные пути с погрузочно-разгрузочными в месте нахождения грузовых рамп.

Данные инженерные сооружения на указанной станции периодически задействуются для выполнения погрузочно-разгрузочных операций с военной техникой.

Озерище является основной станцией, на которой осуществляется погрузка военной техники в районе Минска. Рядом со станцией расположены 120-я и 127-я бригады связи, а так же 56-й полк связи.

От станции Озерище в направлении станции Орша располагаются станции Колодищи и Городище. К станции Городище примыкает ответвление на железнодорожную ветку в воинскую часть №42776. Станция Колодищи отдельным путем соединена со станцией Шабаны, что создает маршрут обхода Минска при следовании по маршруту Орша – Брест (или в обратном направлении). Данный обход активно используется для повышения скрытности и секретности при осуществлении воинских перевозок российской техники, боеприпасов и контингента в направлении Баранович и Лунинца.

Взрыв был мощным

По уточненной информации стало известно, что взрыв по станции Озерище произошел в междупутье 4 и 6 путей (ближе к высоким грузовым платформам). Мощность взрыва оценивается как достаточно высокая. Тем не менее отмечается, что сколько-нибудь серьезных повреждений инфраструктуры (путей и других сооружений и устройств) не произошло.

Последствия взрыва не повлекли за собой задержек поездов и перерывов в движении, так-как 1 и 2 главный путь не были повреждены. Необходимость в восстановительных и значительных ремонтных работах отсутствует.

В БЖД и силовых структурах паника

На протяжении всего дня представители силовых ведомств постоянно находились в здании Управления БЖД и Центра управления перевозками (ЦУП). Проводились опросы работников службы перевозок, диспетчерского персонала и иных работников связанных с движением поездов.

В настоящее время реализуются меры, направленные на охрану железнодорожной инфраструктуры, предусмотренные соответствующим распоряжением об обеспечении охраны железнодорожных путей, станций и искусственных сооружений, включающие:

нахождение сотрудников «силовых» ведомств на перегонах, постах электрической централизации (ЭЦ), железнодорожных переездах, станциях и остановочных пунктах, в «кривых» участках пути и других критически важных объектах;

применение квадрокоптеров для мониторинга критически важной инфраструктуры в ночное время;

оборудование вдоль железнодорожных путей на критически важных участках так называемыми «секретами» с целью ведения «скрытой» охраны инфраструктуры;

усиление охраны в ночное время тяговых подстанций, мостов и путепроводов, постов централизации и других критически важных объектов инфраструктуры.

О планируемой продолжительности данного усиления охраны железнодорожной инфраструктуры и указанных мер в настоящее время неизвестно.

Перемещения воинских эшелонов в указанном районе 05-06.10.2023 не зафиксировано.

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