Беларусь выбросили из кредитных рейтингов агентства Fitch 7.10.2023, 10:37

С чем это связано?

Рейтинговое агентство Fitch больше не будет публиковать кредитные рейтинги Беларуси.

«Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт)», – говорится в заявлении агентства.

Отзыв рейтинов объясняется отсутствием достаточного участия в рейтинговании эмитента, то есть Беларуси.

«Отсутствие достаточного участия эмитента в рейтинговом процессе, а также отсутствие сторонних источников для адекватной проверки ключевых кредитных факторов, включая налогово-бюджетную политику и политику управления долгом, ограничивают нашу способность проверять фактические элементы, необходимые для определения рейтинга», – пояснили в агентстве.

Ранее другое рейтиновое агентство из большой тройки S&P Global Ratings приостановило действие рейтингов Беларуси, также объяснив свое решение недостатком информации.

В прошлом году оба агентства понизили рейтинг Беларуси до органиченного дефолта после того, как правительство страны приняло решение делать выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях.

Эти действия агентств не понравились белорусскому Минфину. В заявлении министерства говорилось, что «суждения отдельных рейтинговых агентств о дефолте должны быть применимы к западной инфраструктуре, наглядно продемонстрировавшей свою индифферентность к инвесторам». Оно также обвинило рейтинговые агентства в предвзятости.

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