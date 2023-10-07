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Google показал кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

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  • 7.10.2023, 11:22
  • 1,132
Google показал кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

Необычный гаджет можно собрать самостоятельно.

Подразделение Gboard из Google Japan, которое имеет склонность к необычным экспериментам, создало кепку-клавиатуру, на которой можно печатать. Выглядит максимально странно, но работает по назначению, пишет УНИАН.

Как продемонстрировано в ролике на YouTube, символы переключаются поворотами головы за счет акселерометра, а нажатием на верхнюю часть головного убора подтверждается выбор. То есть одной кнопкой заменяется целая клавиатура.

Кепка-клавиатура подключается к смартфону или ПК по Bluetooth и заряжается через порт USB-C, имея аккумулятор емкостью 120 мАч. Создатели отмечают, что необычная форма кепки позволяет носить ее с пышными прическами, а наличие практичного козырька делает ее удобным выбором для мест с ярким солнечным светом.

Конечно, все это по большей части шутка от Google. Купить такой девайс нельзя, но можно собрать самому – инструкции есть на GitHub.

А в прошлом году это же подразделение Google представило клавиатуру, в которой все клавиши расположены в один ряд.

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