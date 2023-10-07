Мобильных операторов обяжут «сливать» налоговой данные о белорусах 2 7.10.2023, 11:48

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Делать это нужно будет дважды в год.

Операторов сотовой связи хотят обязать представлять налоговикам полную версию базы данных об абонентах. Делать это нужно будет, как планируется, дважды в год. Также мобильных операторов намерены обязать предоставлять налоговикам удаленный доступ к базе данных об абонентах. Это прописано в проекте изменений в Налоговый кодекс.

Мобильные операторы должны будут также по запросу налоговиков предоставлять информацию о том, на какие суммы был пополнен счет абонента-физлица. Как планируется, такие данные смогут запросить за последние 5 лет.

При этом операторы должны будут предоставлять эту информацию налоговой безвозмездно.

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