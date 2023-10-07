Боевики ХАМАС ворвались в израильские города Ашкелон и Сдерот 7.10.2023, 12:10

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Фото: REUTERS

Ашкелон находится на берегу Средиземного моря в 7 км от границы сектора Газа.

В Израиле утром 7 октября прогремели мощные взрывы после массированного ракетного удара из Сектора Газы. Кроме того, в израильский город Сдерот проникли вооруженные боевики палестинского движения ХАМАС, сообщает Times of Israel.

В результате в Сдероте уже есть жертвы среди гражданского населения. На Юге Израиля уже объявлена чрезвычайная ситуация.

Израильские журналисты сообщили, что несколько палестинских боевиков из сектора Газа проникли на территорию южного израильского города Сдерот. Израильские силы ведут столкновения с боевиками в Сдероте и прилегающих районах.

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Эту информацию также подтвердили и в израильском ЦАХАЛе (Вооруженных Силах Израиля). В то же время там отказались комментировать, что сейчас происходит с террористами в Сдероте.

Уже через несколько часов израильские журналисты сообщили, что в результате проникновения боевиков ХАМАС в Сдерот есть первые жертвы среди гражданского населения. Пока нет информации о точном количестве вооруженных террористов, проникших в Сдерот, однако боевые действия в городе продолжаются.

Footage shows dozens of Palestinian terrorists infiltrating into Israel from Gaza. pic.twitter.com/f3gKChKabO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

В сети также появились кадры, где видно, как боевики ХАМАС обстреливают гражданских в автомобилях. К тому же, Израиль потерял контроль над одной из своих баз на границе с Газой в контрольно-пропускном пункте «Эрез».

Также стало известно, что боевики ХАМАС взяли под контроль полицейский участок в Сдероте. Кроме того, еще несколько человек получили ранения при перестрелке.

Издание BILD сообщило, что боевики ХАМАС также вошли в израильский город Ашкелон.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Ашкелон находится на берегу Средиземного моря в 7 км от границы сектора Газа. Жители выкладывают видео, как в субботу утром исламисты патрулируют с автоматами площадь в центре города. Также появляются кадры боевиков на улицах израильского города Сдерот в 3 км от Газы.

«Раньше такого масштабного нападения ХАМАС на Израиль никогда не было. Террористы захватили центр израильского города Ашкелон (7 км к северу от Газы) после прорыва из сектора. Сдерот также, судя по всему, частично находится под контролем ХАМАС. Это означает войну», — пишет военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

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