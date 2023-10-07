закрыть
7 октября 2023, суббота, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали комбата 83-й десантно-штурмовой бригады РФ

  • 7.10.2023, 12:26
ВСУ ликвидировали комбата 83-й десантно-штурмовой бригады РФ

Высокопоставленный оккупант стал «двухсотым» под Бахмутом

Силы обороны Украины ликвидировали высокопоставленного оккупанта - командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ Владимира Мирошниченко.

Об этом сообщил 7 октября украинский военкор Андрей Цаплиенко.

По его данным, майора Мирошниченко уничтожили штурмовики 92-й бригады ВСУ. Деталей не очень много.

Известно только, что произошло это на Бахмутском направлении, где идет украинское наступление. В качестве доказательств ликвидации комбата Цаплиенко обнародовал фотографии его военного билета и жетона.

Согласно данным ресурса Deep State, 83-я ДШБ ВС РФ орудует в районе села Опытного, которое находится на северо-востоке от недавно освобожденной Клещиевки.

Это южный фланг Бахмута, где уже много месяцев идут очень тяжелые бои.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин