ВСУ ликвидировали комбата 83-й десантно-штурмовой бригады РФ 7.10.2023, 12:26

Высокопоставленный оккупант стал «двухсотым» под Бахмутом

Силы обороны Украины ликвидировали высокопоставленного оккупанта - командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ Владимира Мирошниченко.

Об этом сообщил 7 октября украинский военкор Андрей Цаплиенко.

По его данным, майора Мирошниченко уничтожили штурмовики 92-й бригады ВСУ. Деталей не очень много.

Известно только, что произошло это на Бахмутском направлении, где идет украинское наступление. В качестве доказательств ликвидации комбата Цаплиенко обнародовал фотографии его военного билета и жетона.

Согласно данным ресурса Deep State, 83-я ДШБ ВС РФ орудует в районе села Опытного, которое находится на северо-востоке от недавно освобожденной Клещиевки.

Это южный фланг Бахмута, где уже много месяцев идут очень тяжелые бои.

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