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ХАМАС захватил семь израильских городков и поселков на границе

  • 7.10.2023, 13:17
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ХАМАС захватил семь израильских городков и поселков на границе

ЦАХАЛ опубликовали карту вторжения.

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли вглубь территории страны. Сейчас боевики контролируют 7 израильских общин.

Террористы захватили города по всей протяженности границы между Израилем и сектором Газа.

Вдоль израильско-палестинской границы идут бои. Армия обороны Израиля заявляет, что к зоне конфликта стягивает дополнительные силы. По информации ЦАХАЛ, палестинские террористы проникли в некоторых местах на глубину до 20 км.

Боевиков заметили в районе города Офаким, Сдерот, Эрез, Керем-Шалом и вблизи других населенных пунктов. Также известно, что террористы берут в заложники мирных жителей и устраивают публичные убийства.

Жители кицуба Беэри заявили, что они забаррикадировались в своих домах и считают, что власти бросили их, поскольку террористы ХАМАС продолжают проникать в их общину. Люди сообщают о погибших и разрушениях.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 5 тысяч ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

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