ХАМАС захватил военную базу Израиля 7.10.2023, 15:22

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Террористы устроили жестокую перестрелку.

Боевики ХАМАС захватили военную базу Израиля Нахаль-Оз. Террористы похвастались жестоким видео атаки, сообщает УНИАН.

Ролик опубликовал известный палестинский оператор Хишам Абу Шакра в социальной сети X. По его словам, на этих кадрах - операция по захвату базы ЦАХАЛ Нахаль-Оз, расположенной в Южном округе Израиля.

Оператор снял перестрелку, проникновение боевиков ХАМАС на территорию базы и тела убитых израильских военных. Террористы насмешливо показывали погибших на видео.

Сайт Charter97.orgне публикует видео по этическим соображениям. Его можно посмотреть тут.

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