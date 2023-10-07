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Опубликованы самые первые кадры нападения ХАМАС на Израиль

  • 7.10.2023, 15:34
  • 2,704
Опубликованы самые первые кадры нападения ХАМАС на Израиль

Террористы тщательно готовились к атаке.

Палестинские террористы из сектора Газа около 6:30 субботы, 7 октября, начали массированную ракетную атаку по югу и центру Израиля, а также задействовали диверсионные группы, которым удалось проникнуть на территорию страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «находится в состоянии войны».

Это произошло на следующий день после 50-летия внезапного нападения Египта и Сирии на Израиль, положившего начало войне Судного дня 1973 года.

Сайт obozrevatel.com собрал фотографии, сделанные 7 октября 2023-го очевидцами эскалации.

Как передает The Times of Israel, прямые попадания ракет в здания были зарегистрированы в Ашкелоне, районе Гедерот и Тель-Авиве.

Министерство здравоохранения страны около 13:00 сообщило, что минимум 545 человек были госпитализированы с момента начала массированной атаки ХАМАС. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 22 мирных жителя.

Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ объявил операцию «Железные мечи».

В связи с ситуацией министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Израиля.

ХАМАС опубликовал изображения, показывающие проникновение террористов в Израиль.

Со стороны палестинских боевиков также есть потери. Фотографы показали мужчин, которые оплакивали мертвых в больнице Аль-Шифа в секторе Газа.

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