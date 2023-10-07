Офицер ЦАХАЛа: Нападение боевиков ХАМАС может быть лишь отвлекающим маневром 7.10.2023, 18:44

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Основной удар возможен на другом направлении.

В армии Израиля предполагают, что напасть на страну могут еще и боевики «Хезболла» из Ливана. Они уже якобы находятся в боевой готовности.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль может быть лишь отвлекающим маневром, а основной удар нанесут боевики «Хезболлы» с территории Ливана.

Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram-канале.

«Есть высокая вероятность, что вторжение из сектора Газа – лишь отвлекающий маневр и куда более мощное вторжение уйдет с севера, силами «Хезболлы», – написал он.

В то же время, в сети распространяют сообщения от некоторых «египетских переговорщиков» о том, что «Хезболла» готова начать вторжение в Израиль, если тот начнет наземную операцию в Секторе Газы.

Кто такие боевики «Хезболла»

«Хезболла» является радикальной шиитской партией, базирующейся в Ливане. Она выступает за создание в Ливане исламского государства типа Ирана и для этого иногда прибегает к организации терактов, за что была признана террористической организацией в ряде стран, в том числе США, Израиле, некоторых странах Европы, а также Лиге арабских государств.

Говорит о численности «Хезболлы» сложно, однако, по разным оценкам, она составляет от 7 до 30 тысяч человек. Хезболла имеет 14 представителей в парламенте Ливана и почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

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