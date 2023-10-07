ВСУ из HIMARS уничтожили взвод оккупантов на полигоне под Горловкой
- 7.10.2023, 20:31
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Двадцать ликвидированных интервентов и пятнадцать раненых.
Подразделение аэроразведки «Shadow» Вооруженных сил Украины зафиксировало стрельбы российских оккупантов на полигоне и скорректировало по ним два выстрела высокоточных снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Рассказавший об этом событии телеграмм-канал «Shadow of Ukraine», продемонстрировав соответствующее видео, утверждает, что ориентировочные потери захватчиков оцениваются в двадцать (взвод) ликвидированных интервентов и пятнадцать раненых.
Блогер «Dominik» геолоцировал место происшествия: поселок Бетманово (бывший Красный Партизан) южнее Горловки. Это, кстати, довольно близко от линии фронта – всего в трех километрах. Административно поселок относится к Ясиноватскому району.
Донецкая обл., пара химарсов заглянула на стрельбище к рашистам https://t.co/8pTgskEQan #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/quYHGBYRjX— Necro Mancer (@666_mancer) October 6, 2023