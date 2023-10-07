Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа 7.10.2023, 21:14

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Продолжаются боевые действия в 22 очагах.

Армия обороны Израиля уже вошла во все города на границе с Сектором Газа, которые ранее сегодня захватили боевики ХАМАС. Сейчас в этих населенных пунктах происходит зачистка.

Об этом сообщает The Times of Israel. Во время брифинга представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что сейчас продолжаются боевые действия в 22 очагах на юге. В частности, бои продолжаются в Беере и Офакиме, откуда ранее сообщали о заложниках.

Хагари подтвердил информацию о гибели израильских солдат в боях с террористами. Однако количество погибших, а также количество заложников он не назвал.

Представитель Армии обороны Израиля также рассказал, что израильские военные добрались до всех городов на границе с Сектором Газа, сейчас происходит зачистка этих населенных пунктов. К границе перебрасывают четыре дивизии, они присоединятся к 31-му батальону.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции «железные мечи».

В Израиле в субботу днем заявили о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что по меньшей мере 100 человек погибли и еще 908 получили ранения в результате террористической атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля. В то же время подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения в Газе заявляет о 198 погибших и 1 610 раненых палестинцах.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что до конца дня в Израиле не останется живых террористов. Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что к концу 7 октября в Израиле будут ликвидированы все террористы.

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