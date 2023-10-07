закрыть
7 октября 2023, суббота, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа

  • 7.10.2023, 21:14
  • 9,244
Войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа

Продолжаются боевые действия в 22 очагах.

Армия обороны Израиля уже вошла во все города на границе с Сектором Газа, которые ранее сегодня захватили боевики ХАМАС. Сейчас в этих населенных пунктах происходит зачистка.

Об этом сообщает The Times of Israel. Во время брифинга представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что сейчас продолжаются боевые действия в 22 очагах на юге. В частности, бои продолжаются в Беере и Офакиме, откуда ранее сообщали о заложниках.

Хагари подтвердил информацию о гибели израильских солдат в боях с террористами. Однако количество погибших, а также количество заложников он не назвал.

Представитель Армии обороны Израиля также рассказал, что израильские военные добрались до всех городов на границе с Сектором Газа, сейчас происходит зачистка этих населенных пунктов. К границе перебрасывают четыре дивизии, они присоединятся к 31-му батальону.

Война в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, ХАМАС атаковал территорию Израиля. Боевики Сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. После этого Силы обороны Тель-Авив (ЦАХАЛ) объявили о начале контртеррористической операции «железные мечи».

В Израиле в субботу днем заявили о более 100 жертвах, в Палестине – почти 200. Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что по меньшей мере 100 человек погибли и еще 908 получили ранения в результате террористической атаки ХАМАСа на южные и центральные районы Израиля. В то же время подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения в Газе заявляет о 198 погибших и 1 610 раненых палестинцах.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что до конца дня в Израиле не останется живых террористов. Представитель ЦАХАЛа Ричард Хехт надеется, что к концу 7 октября в Израиле будут ликвидированы все террористы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин