Армия Израиля отбила военную базу Реим и разбомбила дом главаря ХАМАСа
- 7.10.2023, 22:23
ЦАХАЛ продолжает военную операцию «Железный меч».
Вооруженные силы Израиля отбили военную базу Реим на юге страны, которая в субботу утром была захвачена боевиками ХАМАСа.
Как пишет «Диалог», об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа. Помимо этого, израильская армия нанесла удар по дому главаря ХАМАСа Яхьи Синвара в секторе Газа.
Al Jazeera уточняет, что удар по дому Синвара был нанесен израильскими истребителями. Самолеты также атаковали высотные здания в секторе Газа, в которых боевики размещают военные объекты.
Согласно заявлениям ЦАХАЛа, в атакованных многоэтажках находились высокопоставленные члены ХАМАСа.
В настоящее время израильские военные продолжают борьбу с палестинскими боевиками в 22 различных точках на юге Израиля. Идет зачистка населенных пунктов.
В свою очередь, боевики ХАМАСа возобновили ракетные удары по территории Израиля. В частности, вечером под обстрел попал Тель-Авив.