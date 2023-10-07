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Армия Израиля отбила военную базу Реим и разбомбила дом главаря ХАМАСа

  • 7.10.2023, 22:23
Армия Израиля отбила военную базу Реим и разбомбила дом главаря ХАМАСа

ЦАХАЛ продолжает военную операцию «Железный меч».

Вооруженные силы Израиля отбили военную базу Реим на юге страны, которая в субботу утром была захвачена боевиками ХАМАСа. 

Как пишет «Диалог», об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа. Помимо этого, израильская армия нанесла удар по дому главаря ХАМАСа Яхьи Синвара в секторе Газа. 

Al Jazeera уточняет, что удар по дому Синвара был нанесен израильскими истребителями. Самолеты также атаковали высотные здания в секторе Газа, в которых боевики размещают военные объекты.

Согласно заявлениям ЦАХАЛа, в атакованных многоэтажках находились высокопоставленные члены ХАМАСа. 

В настоящее время израильские военные продолжают борьбу с палестинскими боевиками в 22 различных точках на юге Израиля. Идет зачистка населенных пунктов. 

В свою очередь, боевики ХАМАСа возобновили ракетные удары по территории Израиля. В частности, вечером под обстрел попал Тель-Авив. 

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