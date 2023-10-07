ВСУ нанесли удары по российским позициям 7.10.2023, 22:59

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Уничтожена вражеская РЭБ и пять ЗРК.

За прошедшие сутки поражена очередная станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) россиян и ряд мест скопления врага.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. Отмечается, что по комплексу РЭБ нанесли удар подразделения ракетных войск Сил обороны Украины. Также ими было поражено артиллерийское средство и район сосредоточения личного состава оккупантов.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

По данным Генштаба, враг с начала суток нанес 8 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В частности, ночью кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам припортовой инфраструктуры в Одесской области, а также по центральной части города Миргород Полтавской области.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись зернохранилище, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

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