Армия Израиля уничтожила штаб ХАМАСа в «башне Уатан» 8.10.2023, 8:07

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ЦАХАЛ нанес новую серию мощных ударов по сектору Газа.

Сегодня после 5 утра ЦАХАЛ нанес новую серию ударов по целям в центре сектора Газы, сообщает newsru.co.il.

Местные СМИ сообщают, что полностью разрушена «башня Уатан». Стало известно, что там заседал штаб террористов ХАМАС, и армия Израиль разрушила здание башни.

Момент падения «башни Уатан» после удара ЦАХАЛа показали на видео.

Позже силами обороны Израиля также был атакован объект в районе Ан-Наср в Рафахе, на юге сектора Газы.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что армия Израиля отбила военную базу Реим и разбомбила дом главаря ХАМАСа в секторе Газа.

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