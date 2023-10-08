Ливан нанес удар по территории Израиля 8.10.2023, 8:42

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Ответственность за минометный обстрел взяла на себя группировка «Хезболла».

Утром 8 октября израильская территория была обстреляна из южного Ливана. Судя по имеющимся данным, позиции ЦАХАЛа были обстреляны из миномета.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

По данным ЦАХАЛ, снаряды упали в районе горы Дов на границе с Ливаном. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

«ЦАХАЛ был подготовлен к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии Израиля.

Ответственность за минометный обстрел взяла на себя ливанская группировка «Хезболла», которая ранее поддержала ХАМАС.

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