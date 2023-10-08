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Террористы ХАМАС похитили и пытали гражданку Германии

  • 8.10.2023, 9:03
  • 9,336
Террористы ХАМАС похитили и пытали гражданку Германии
Шани Лук

Ее узнали по прическе и тату.

Террористы ХАМАС во время атаки на Израиль похитили там и предположительно убили гражданку Германии. Девушку по имени Шани Лук узнали по прическе – дреды и татуировке..

Соответствующая информация появилась в Telegram. На кадрах видно, как боевики жестоко издеваются над немкой (чтобы просмотреть видео, перейдите по ссылке).

Лук 30 лет. Террористы ХАМАС искалечили ее, раздели и увезли в неизвестном направлении на своем фургоне.

Кроме того, боевики называли ее израильской военной.

Официальной информации на этот счет нет. Однако судя по соцсетям гражданки Германии, она приехала в Израиль на фестиваль, проведение которого совпало с праздником Суккот. Мероприятие проходило у границы с сектором Газа.

Напомним: утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке.

После массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну.

Позже армия обороны Израиля предоставила подробную информацию о ряде авиаударов, нанесенных ими по сектору Газа за последние несколько часов. В ЦАХАЛе заявляют, что уничтожили очаги ХАМАС и движутся в сторону Газы.

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