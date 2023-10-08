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СМИ: Террористы ХАМАС взяли в заложники 22-летнюю белоруску

  • 8.10.2023, 11:32
  • 5,952
СМИ: Террористы ХАМАС взяли в заложники 22-летнюю белоруску

Девушка была похищена с фестиваля электронной музыки рядом с сектором Газа.

Около 10 девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа.

Российские СМИ вначале сообщили, что среди них есть две россиянки.

Были названы фамилии Елизаветы Прудниковой и Ольги Пильник.

Они прилетели в Израиль, чтобы послушать техно и увидеть шоу, но вместо него стали свидетелями вторжения ХАМАС. Сначала они прятались в металлических контейнерах, но когда боевики открыли по ним огонь — побежали в пустыню. Одни сумели спастись, другие — нет. Общее количество пропавших без вести выросло до 130 человек.

Однако позже появилось опровержение, что Елизавета Прудникова не является гражданкой России.

По данным телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, 22-летняя Елизавета Прудникова, которую похитили во время фестиваля в Израиле, является уроженкой Беларуси. Ее семья из Микашевичей переехала в Ашдод. Там девушка взяла имя Карина Притика и работала фотографом. В январе она поженилась с украинцем по имени Иван.

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