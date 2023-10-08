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Израиль ликвидировал главаря ХАМАС

  • 8.10.2023, 12:35
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Израиль ликвидировал главаря ХАМАС

Террориста №1 извлекли из-под руин здания в секторе Газа.

Израиль продолжает громить ХАМАС в ходе операции «Железные мечи». Уничтожен главарь исламистской группировки Айман Юнис, сообщает newsru.co.il.

Также появились кадры, где тело ликвидированного Юниса достают из-под обломков.

Как сообщается, Юнис ночью попал под удар возмездия Армии обороны Израиля.

Был разбомблен дом в Нусирате, в котором находился главарь боевиков.

Согласно данным сил обороны Израиля, за последние сутки были нанесены удары по 150 целям в секторе Газа, в которых скрывались исламисты, в том числе мечети и банки. Попали под удар места скопления вооружения.

Военно-политическое руководство Израиля ранее объявило, что операция «Железные мечи" будет продолжаться до полной зачистки военного и политического потенциалов ХАМАС.

Газу израильтяне объявили закрытой зоной, куда прекращены поставки электричества, топлива и других критических товаров. Гражданскому населению рекомендовано срочно ставить регион.

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