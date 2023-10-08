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ЦАХАЛ против «Хезболлы»: Израиль показал сокрушительные удары по территории Ливана

  • 8.10.2023, 12:57
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ЦАХАЛ против «Хезболлы»: Израиль показал сокрушительные удары по территории Ливана

Уничтожена инфраструктура, с помощью которой боевики вели обстрелы сегодня утром.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео ударов по инфраструктуре «Хезболлы» на территории Ливана.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, эти удары были нанесены в ответ на обстрелы Израиля, совершенные группировкой с территории этой страны.

«Подтверждение атаки на инфраструктуру «Хезболлы» сегодня в районе горы Дов», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что Израиль совершил несколько точечных ударов по объектам группировки. Территориально они расположены на территории Ливана.

В воскресенье, 8 октября, израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.

«Радарные объекты Зибдин и Рувайсат Аль-Алам были обстреляны большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы нацелились на три израильских объекта в оккупированном районе ливанских ферм Шебаа», - говорилось в заявлении «Хезболла».

Армия обороны Израиля заявила, что в ответ обстреляла районы на юге Ливана, включая использование беспилотника, чтобы обстрелять позиции «Хезболлы» в районе ферм Шебаа.

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