ЦАХАЛ против «Хезболлы»: Израиль показал сокрушительные удары по территории Ливана
- 8.10.2023, 12:57
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Уничтожена инфраструктура, с помощью которой боевики вели обстрелы сегодня утром.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео ударов по инфраструктуре «Хезболлы» на территории Ливана.
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, эти удары были нанесены в ответ на обстрелы Израиля, совершенные группировкой с территории этой страны.
«Подтверждение атаки на инфраструктуру «Хезболлы» сегодня в районе горы Дов», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что Израиль совершил несколько точечных ударов по объектам группировки. Территориально они расположены на территории Ливана.
תיעוד מתקיפת תשתיות חיזבאללה מוקדם יותר היום במרחב הר דב: pic.twitter.com/Myrb7r1pqZ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
В воскресенье, 8 октября, израильские военные заявили, что Ливан нанес удары по их территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ.
«Радарные объекты Зибдин и Рувайсат Аль-Алам были обстреляны большим количеством артиллерийских снарядов и управляемых ракет. Мы нацелились на три израильских объекта в оккупированном районе ливанских ферм Шебаа», - говорилось в заявлении «Хезболла».
Армия обороны Израиля заявила, что в ответ обстреляла районы на юге Ливана, включая использование беспилотника, чтобы обстрелять позиции «Хезболлы» в районе ферм Шебаа.