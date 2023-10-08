Десятки самолетов ЦАХАЛа атакуют сектор Газа
- 8.10.2023, 16:48
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Видеофакт.
Десятки самолетов ЦАХАЛа в эти минуты атакуют сектор Газа. Армия Израиля наносит интенсивные воздушные удары с использованием истребителей ВВС, сообщает сайт «Детали».
ЦАХАЛ атакует объекты в районах возле забора в Бейт-Хануне, которые используются террористической организацией ХАМАС для совершения атак против Израиля. Также среди целей — оперативные штабы и тоннели ХАМАСа, дома террористов, причем не только руководства организации.
צה"ל תקף שלוש מפקדות צבאיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023
מטוסי קרב תקפו בשעה האחרונה שלוש מפקדות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועת עזה >> pic.twitter.com/gvikuDBZd5