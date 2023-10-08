Постпред Израиля при ООН: Задача заключается в уничтожении ХАМАС
- 8.10.2023, 21:40
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Переговоров не будет.
Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.
«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», — цитирует его слова ТАСС.
«Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан», - добавил он.