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Постпред Израиля при ООН: Задача заключается в уничтожении ХАМАС

  • 8.10.2023, 21:40
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Постпред Израиля при ООН: Задача заключается в уничтожении ХАМАС
Гилад Эрдан

Переговоров не будет.

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», — цитирует его слова ТАСС.

«Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан», - добавил он.

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