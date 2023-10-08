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Бывший политзаключенный: В Израиле нет ни паники, ни страха, одна всеобщая злость

  • 8.10.2023, 22:23
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Бывший политзаключенный: В Израиле нет ни паники, ни страха, одна всеобщая злость

Свидетельство очевидца атаки террористов.

Олег Бородин – бывший политзаключенный, который уехал из Беларуси сначала в Грузию, а потом в Израиль. Он рассказал «Белсату», что сейчас происходит в его городе Кирьят- Гат, что близ сектора Газа, подконтрольного террористам ХАМАС.

После атаки террористов на Израиль город Кирьят-Гат находится в так называемой оранжевой зоне опасности. Там развернута система мобильной полиции, стоят ограждения на въездах в город. Для тех, кто хочет остаться на ночь под охраной, муниципалитет устроил специальные помещения.

Есть ограничения на пребывание людей большими группами: не более 50 в помещении и не более 10 на открытом пространстве. Многие предприятия дали работникам выходной, а работать можно только в предприятиях, имеющих бомбоубежища. Работают учреждения здравоохранения, некоторые магазины и заправки. Энергоснабжение еще восстанавливают в некоторых районах.

На город прилетели три ракеты. Жертв среди мирного населения нет. Жильцам из поврежденных домов оказывают помощь, предоставили временное жилье. Муниципальные бригады уже разобрали завалы, вместе с налоговой службой оценивают повреждения.

Как рассказывает Олег Бородин, в городе беспокоятся, что после атаки ХАМАСа Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, так как это обычно приводит к новым ракетным атакам террористов. А над Кирьят-Гатом в сторону Газы постоянно летают боевые вертолеты и грузовые самолеты.

«Настроения среди населения разные, но нет ни паники, ни страха, есть одна всеобщая злость, – рассказывает Бородин. – Надо понимать, что такие действия палестинских боевиков ХАМАС, как убийства, захват заложников, издевательства и пытки мирных граждан и военных, вывоз людей на территорию Газы с публикацией всего этого беспредела в соцсетях, только развязывают руки и делают оправданными любые самые жесткие меры Израиля в ответ».

Он обращает внимание на то, что слухи ходят о террористах в самом Кирьят-Гате, но это неправда – разве что днем ранее на подходе к городу ликвидировали одну группу боевиков. Недалеко от Кирьят-Гата днем 8 октября полиция задержала двух подозреваемых. В городе Сдерот, что ближе к Газе, в стрельбе погибли трое пожарных из Кирьят-Гата, в других местах погибли военный и полицейский из Кирьят-Гата.

Незадолго до атаки ХАМАС Бородин рассказывал «Белсату» об эмиграции в Израиль: говорил, что уже через месяц по переезду столкнулся с ракетным обстрелом из сектора Газа. Семья несколько дней спала в одежде, видела и взрывы сбитых ракет, и десятки израильских самолетов, летевших на палестинские территории. В шкафу всегда стояла аварийная сумка с документами и ценностями. Он тогда устраивал «учения» с семьей по тому, как добежать до бомбоубежища, и посчитал: ракета до его дома долетит за 37 секунд, а бежать в убежища – 24 секунды.

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