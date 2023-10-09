Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС 9.10.2023, 7:36

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Главаря террористов задержал спецназ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные взяли под стражу Мухаммада Абу Гали, заместителя командующего южной дивизии военно-морских сил палестинского террористического движения ХАМАС.

Абу Гали захватило подразделение «Шайетет-13» — часть специального назначения военно-морских сил Израиля. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, передает Times of Israel.

«Подозреваемый содержится под стражей, сейчас его допрашивают представители сил обороны», — сообщили военные.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Израиль ликвидировал одного из главарей ХАМАС Айман Юниса.

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