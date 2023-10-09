WSJ: Иран помогал ХАМАСу спланировать нападение на Израиль 2 9.10.2023, 7:39

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Тайные встречи проходили в Ливане.

Иран в течение нескольких недель помогал палестинским боевикам ХАМАС планировать нападение на Израиль. Окончательное «добро» было дано в прошлый понедельник в Бейруте.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на слова высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы, боевой группы, которую поддерживает Иран.

«Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали операции были уточнены во время нескольких встреч в Бейруте, в которых приняли участие офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ХАМАС, который удерживает власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

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