ЦАХАЛ ликвидировал бригадного генерала боевиков ХАМАС
- 9.10.2023, 11:02
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Израиль поразил здание в Газе, где находился террорист.
В результате удара израильских войск по зданию в лагере Башит в Рафахе, на юге сектора Газы, был убит один из «бригадных генералов» боевиков ХАМАСа Раафат Абу Хилаль. Об этом сообщают источники сайта newsru.co.il в Газе.
Это не первый главарь боевиков, ликвидированный ЦАХАЛом. Ранее, как писал сайт Charter97.org, Израиль ликвидировал одного из главарей ХАМАС Айман Юниса.