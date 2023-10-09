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ЦАХАЛ ликвидировал бригадного генерала боевиков ХАМАС

  • 9.10.2023, 11:02
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ЦАХАЛ ликвидировал бригадного генерала боевиков ХАМАС

Израиль поразил здание в Газе, где находился террорист.

В результате удара израильских войск по зданию в лагере Башит в Рафахе, на юге сектора Газы, был убит один из «бригадных генералов» боевиков ХАМАСа Раафат Абу Хилаль. Об этом сообщают источники сайта newsru.co.il в Газе.

Это не первый главарь боевиков, ликвидированный ЦАХАЛом. Ранее, как писал сайт Charter97.org, Израиль ликвидировал одного из главарей ХАМАС Айман Юниса.

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