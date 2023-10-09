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ЦАХАЛ атаковал в Газе вход в бункер лидеров ХАМАСа

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  • 9.10.2023, 13:22
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ЦАХАЛ атаковал в Газе вход в бункер лидеров ХАМАСа

И другие военные объекты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по целям в секторе Газы. Сообщается, что недавно был атакован ряд объектов террористов.

В частности, удары были нанесены по складу оружия, по входу в туннель, который использовали лидеры ХАМАСа (по всей видимости, вход в командный бункер), пишет newsru.co.il.

Кроме того, атакованы оперативный штаб террористической организации «Исламский джихад», располагавшийся в мечети в районе Зейтун, и штаб террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе.

Также с воздуха был нанесен удар по автомобилю с боевиками ХАМАСа, который пытался проехать на израильскую территорию из сектора Газы.

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