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ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры террористов

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  • 9.10.2023, 15:28
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ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры террористов

Израиль ставит перед собой цель полностью уничтожить ХАМАС.

ЦАХАЛ объявил о «начале масштабной атаки на центры террористической организации ХАМАС в секторе Газы», пишет newsru.co.il.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газы.

Однако командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало. Перед ЦАХАЛом поставлена задача полного уничтожения ХАМАСа.

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