ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры террористов

ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры террористов1
- 9.10.2023, 15:28
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Израиль ставит перед собой цель полностью уничтожить ХАМАС.
ЦАХАЛ объявил о «начале масштабной атаки на центры террористической организации ХАМАС в секторе Газы», пишет newsru.co.il.
В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газы.
Однако командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало. Перед ЦАХАЛом поставлена задача полного уничтожения ХАМАСа.