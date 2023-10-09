ЦАХАЛ объявил о начале масштабной атаки на центры террористов 1 9.10.2023, 15:28

2,376

Израиль ставит перед собой цель полностью уничтожить ХАМАС.

ЦАХАЛ объявил о «начале масштабной атаки на центры террористической организации ХАМАС в секторе Газы», пишет newsru.co.il.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газы.

Однако командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало. Перед ЦАХАЛом поставлена задача полного уничтожения ХАМАСа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».