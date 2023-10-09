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ЦАХАЛ: С территории Ливана в Израиль проникли боевики, идет бой

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  • 9.10.2023, 16:12
  • 10,184
ЦАХАЛ: С территории Ливана в Израиль проникли боевики, идет бой

Часть террористов уничтожена.

Издание newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа сообщает о проникновении группы боевиков с территории Ливана в Израиль.

Вертолеты ЦАХАЛа наносят удары. Сообщается, что несколько террористов уничтожено.

Продолжается прочесывание местности.

Ранее сообщалось, что сработали сигналы тревоги в поселках Рамот Нафтали и Ифтах, расположенных недалеко от ливанской границы.

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