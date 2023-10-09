ЦАХАЛ: С территории Ливана в Израиль проникли боевики, идет бой 2 9.10.2023, 16:12

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Часть террористов уничтожена.

Издание newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа сообщает о проникновении группы боевиков с территории Ливана в Израиль.

Вертолеты ЦАХАЛа наносят удары. Сообщается, что несколько террористов уничтожено.

Продолжается прочесывание местности.

Ранее сообщалось, что сработали сигналы тревоги в поселках Рамот Нафтали и Ифтах, расположенных недалеко от ливанской границы.

قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب pic.twitter.com/7au8FLb1hv — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 9, 2023

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