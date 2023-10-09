ЦАХАЛ: С территории Ливана в Израиль проникли боевики, идет бой

ЦАХАЛ: С территории Ливана в Израиль проникли боевики, идет бой2
- 9.10.2023, 16:12
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Часть террористов уничтожена.
Издание newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа сообщает о проникновении группы боевиков с территории Ливана в Израиль.
Вертолеты ЦАХАЛа наносят удары. Сообщается, что несколько террористов уничтожено.
Продолжается прочесывание местности.
Ранее сообщалось, что сработали сигналы тревоги в поселках Рамот Нафтали и Ифтах, расположенных недалеко от ливанской границы.
قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب pic.twitter.com/7au8FLb1hv— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 9, 2023