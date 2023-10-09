закрыть
9 октября 2023, понедельник, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После резонанса в интернете с сайта «Минской правды» удалили антиизраильскую статью

2
  • 9.10.2023, 17:19
После резонанса в интернете с сайта «Минской правды» удалили антиизраильскую статью

Государственная газета испугалась последствий.

Статью колумниста RT Игоря Молотова на «Минской правде», где он солидаризировался с палестинскими боевиками и писал, что победа Палестины — это победа Москвы и Минска, удалили с сайта издания, заметил телеграм-канал «Кулуары KYKY».

Вчера на сайте государственной газеты «Минская правда» вышла первая колонка сотрудника Russia Today Игоря Молотова об атаке Палестины на Израиль.

В ней Молотов написал, что ситуация «раздувается с целью внести раскол в белорусском и российском обществе, которое едино в поддержке Палестины», а также, что «победа Палестины — это победа Москвы и Минска».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин