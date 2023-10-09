После резонанса в интернете с сайта «Минской правды» удалили антиизраильскую статью 2 9.10.2023, 17:19

Государственная газета испугалась последствий.

Статью колумниста RT Игоря Молотова на «Минской правде», где он солидаризировался с палестинскими боевиками и писал, что победа Палестины — это победа Москвы и Минска, удалили с сайта издания, заметил телеграм-канал «Кулуары KYKY».

Вчера на сайте государственной газеты «Минская правда» вышла первая колонка сотрудника Russia Today Игоря Молотова об атаке Палестины на Израиль.

В ней Молотов написал, что ситуация «раздувается с целью внести раскол в белорусском и российском обществе, которое едино в поддержке Палестины», а также, что «победа Палестины — это победа Москвы и Минска».

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