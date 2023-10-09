Нетаньяху показал видео мощных ударов по Газе 9.10.2023, 19:54

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Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября в X опубликовал видео взрывов в секторе Газа после израильских авиаударов.

«Мы начали. Мы победим», – подписал Нетаньяху видео с нарезкой атак по объектам ХАМАС в секторе Газа.

התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Это же видео премьер Израиля продублировал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале.

9 октября портал Walla со ссылкой на израильские и американские источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом сообщил о планах начать наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

По данным источников, Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни и недели, и страна начала готовить почву среди союзников перед началом боевых действий.

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