Нетаньяху показал видео мощных ударов по Газе
- 9.10.2023, 19:54
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Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 октября в X опубликовал видео взрывов в секторе Газа после израильских авиаударов.
«Мы начали. Мы победим», – подписал Нетаньяху видео с нарезкой атак по объектам ХАМАС в секторе Газа.
התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023
Это же видео премьер Израиля продублировал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале.
9 октября портал Walla со ссылкой на израильские и американские источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом сообщил о планах начать наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение боевиков ХАМАС на Израиль.
По данным источников, Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни и недели, и страна начала готовить почву среди союзников перед началом боевых действий.