Спецназовцы СБУ ликвидировали шестерых оккупантов ударными дронами 9.10.2023, 20:55

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Спецназовцы Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях ликвидировали группу оккупантов ударными дронами на Сватовско-Купянском направлении.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«Оперативники получили данные о подготовке захватчиками штурмовых действий против Сил обороны, поэтому поразили армию РФ ударными дронами при движении к боевым рубежам. Шестерых российских военных удалось ликвидировать», - говорилось в сообщении.

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