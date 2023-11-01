В Вильнюсе пройдет аукцион в поддержку российских добровольцев, воюющих за Украину 3 1.11.2023, 12:07

Часть средств пойдет на поддержку белорусского полка имени Кастуся Калиновского.

9 ноября 2023 г. в столице Литвы Вильнюсе состоится благотворительный аукцион, который организует Форум свободной России совместно с гуманитарной инициативой Action4.life.

Вырученные средства будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против путинской агрессии. Средства, собранные от продажи части лотов, будут направлены также в пользу полка имени Кастуся Калиновского (Беларусь). Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий.

Среди лотов – артефакты, предоставленные самими добровольцами, произведения украинских и российских художников. Специальные лоты лично представит сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров.

Список лотов постоянно пополняется – информацию о них мы будем публиковать на странице мероприятия в «Фейсбуке»:

Партнеры аукциона – Форум свободной культуры СЛОВОНОВО и политическое объединение российских эмигрантов «Гражданский совет».

Чтобы посетить аукцион и принять участие, необходима регистрация.

Начало мероприятия – в 18:00.

Организационный взнос для участников — 10 евро.

Поучаствовать в розыгрыше лотов можно и дистанционно, зарегистрировавшись по почте: info@forumfreerussia.org

Эта инициатива – уже не первая для Форума свободной России. Так, 21 октября 2023 г. на фронт отправился автомобиль-внедорожник Nissan X-Trail, а также необходимые электрогенератооы и перевязочные материалы. Средства на приобретение всего этого в рамках акции «Дороги победы» собрали участники отделения Форума свободной России в Германии, а доставили автомобиль бойцам ВСУ две волонтерки – украинка и россиянка.

На 5-й Антивоенной конференции, которую ФСР провел в Таллинне 1-2 октября 2023 г., была принята резолюция, согласно которой участники Форума выступают за поддержку всех тех, кто готов противостоять путинской диктатуре на фронте, с оружием в руках.

За более подробной информацией обращайтесь по адресам: info@forumfreerussia.org

anna.shestak@forumfreerussia.org

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