В Британии обнаружили очень странный Бэтмобиль на базе «Жигулей» 1.11.2023, 12:07

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Авто оснастили интересными «функциями».

В британском городе Кент нашли необычное авто. Оно отдаленно напоминает Бэтмобиль, но построено на базе старого ВАЗ-2101. О машине рассказали на eBay, где ее пытаются продать за 1295 фунтов стерлингов ($1570).

Необычный тюнинг «Жигулей» выполнил британский мастер, известный своими странными проектами. За основу взята Lada 1200 1980 года – экспортный вариант ВАЗ-2101 с правым расположением руля. Проект назвали Lada Robinator.

В автомобиле не сразу узнается «копейка» ВАЗ, ведь часть кузовных панелей заменены. В частности, изогнутая крыша позаимствована у Morris Minor, также использованы детали от Austin, Ford Anglia и Cortina. Сзади появились самодельные кили в американском стиле. На двери нанесены надписи логотипы помощника Бэтмена, Робина, а также надписи Gotham City (Готэм Сити – родной город Бэтмена).

Состояние кузова оставляет желать лучшего – он местами проржавел. Еще хуже выглядит салон, где разорвана отделка. Руль, передняя панель и кресла ВАЗ остались без изменений, но появились тумблеры с надписями «Секретный люк для эвакуации», «Рентген», «Катапультируемое кресло для ноющей жены».

Самодельный Бэтмобиль оснащен стандартным 1,2-литровым мотором ВАЗ на 64 л. с. В паре с ним работает 4-ступенчатая механическая КПП.

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