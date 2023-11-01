Египет открыл КПП «Рафах» для выхода иностранцев из сектора Газа 1.11.2023, 12:15

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Стало известно, сколько человек эвакуируют.

1 ноября Египет открыл пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором Газа.

Незадолго до этого с египетской стороны в Газу проследовали несколько машин скорой помощи, чтобы вывезти из больниц в Египет тяжелораненых, сообщает ВВС.

Ожидается, что на территорию Египта из Газы выйдут около 400 иностранцев и людей с двойным гражданством, сообщает Al Arabiya.

Также на территорию сектора Газа из Египта въехали машины скорой помощи для транспортировки раненых. По информации СМИ, они должны вывезти 81 тяжело раненого палестинца для лечения в Египте, сообщает Ahramonline.

С палестинской стороны у погранперехода собрались толпы людей, желающих покинуть анклав. Однако на данный момент неизвестно, как долго будет открыт переход и какое количество людей согласятся пропустить египетские власти.

До сих пор правительство Египта категорически отказывалось разрешить эвакуацию жителей Газы на Синайский полуостров. Ранее сегодня сообщалось, что договоренность о временном открытии КПП была достигнута при посредничестве Катара.

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