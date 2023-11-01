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Как Лукашенко сново просчитался в своих прогнозах

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 1.11.2023, 12:16
  • 6,758
Как Лукашенко сново просчитался в своих прогнозах
Фото: Getty Images

Хунта демонстрирует чудеса альтернативной умственной одаренности.

У синепалого геостратега очередное сбывшееся в иной реальности предсказание. Не далее, чем в пятницу он рассказывал про то, как «доблестные бойцы ХАМАСа» «уничтожили армию обороны Израиля», которая «зря попробовала войти в сектор Газа». И предупреждал, что ни в коем случае нельзя продолжать операцию, потому что будет хуже.

Не прошло и несколько дней, как прогнозы, построенные на ощущениях, в очередной раз не оправдались, продемонстрировав полную некомпетентность агрофюрера, как в понимании ситуации на Ближнем Востоке в целом, так и в военном планировании в частности.

В делах военного планирования хунта последовательно демонстрирует чудеса альтернативной умственной одаренности. «Киев за три дня» был, «разгром в Газе» состоялся, но, чтобы полностью все довести до абсурда, нужно было заявить право прорубить коридор через Литву к морю.

Альтернативное миролюбие, основанное на таком же альтернативном понимании своих возможностей, бьет через край. На сей раз даже заслужило реакцию в виде ноты протеста.

В реальности единственное, с кем получается воевать, — это безоружный белорусский народ. Новые дикие сроки для музыкантов из TOR BAND — яркое тому свидетельство. И еще одно напоминание, что репрессии в стране не остановились, а террористы продолжают быть террористами.

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