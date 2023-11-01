Литва ужесточила контроль на границе с Беларусью 1 1.11.2023, 13:22

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Литовская таможня рассказала, что будут проверять более тщательно.

Литовская таможня предупредила перевозчиков об очередном ужесточении контроля на границе с Беларусью и Россией.

Таможня Литвы сообщила, что с ноября ужесточает контроль транзитных грузов, следующих в третьи страны через Беларусь и Россию. Речь идет о более тщательной проверке правильности классификации вывозимых из Литвы товаров. В заявлении таможни отмечается, что есть случаи попыток обхода санкций путем неправильного указания кодов и номенклатур. Поэтому при вывозе товаров в страны Центральной Азии и Кавказа таможенники будут производить проверку классификации в том числе с отбором проб и проведением лабораторных исследований.

В литовском ведомстве предупредили, что из-за усиления контроля, сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться.

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