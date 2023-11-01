закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва ужесточила контроль на границе с Беларусью

1
  • 1.11.2023, 13:22
  • 4,198
Литва ужесточила контроль на границе с Беларусью

Литовская таможня рассказала, что будут проверять более тщательно.

Литовская таможня предупредила перевозчиков об очередном ужесточении контроля на границе с Беларусью и Россией.

Таможня Литвы сообщила, что с ноября ужесточает контроль транзитных грузов, следующих в третьи страны через Беларусь и Россию. Речь идет о более тщательной проверке правильности классификации вывозимых из Литвы товаров. В заявлении таможни отмечается, что есть случаи попыток обхода санкций путем неправильного указания кодов и номенклатур. Поэтому при вывозе товаров в страны Центральной Азии и Кавказа таможенники будут производить проверку классификации в том числе с отбором проб и проведением лабораторных исследований.

В литовском ведомстве предупредили, что из-за усиления контроля, сроки таможенного оформления экспортных процедур могут увеличиться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип