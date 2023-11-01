Соловьев со скандалом набросился на кремлевского политолога Маркова 1.11.2023, 14:24

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«Разборки» показали в эфире российского ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил в эфире настоящий разнос близкому к Кремлю политологу Сергею Маркову, сообщает dialog.ua.

Бывшего депутата российской Думы от «Единой России» объявили врагом народа и посоветовали лечиться в психбольнице.

Поводом для громкого скандала стал пост Маркова в его Telegram-канале, где он возмущался, что в эфирах у Соловьева выступает слишком много евреев и армян.

В ответ Соловьев заявил, что Марков работает на развал России, используя своих высокопоставленных покровителей в российской власти.

«Интересно понять, кто же управляет этим существом", - заявил Соловьев в адрес Маркова. По словам пропагандиста, кремлевскому политологу необходима психиатрическая помощь.

В социальных сетях отмечают, что различные фракции российских пропагандистов начинают открыто скандалить между собой, не стесняясь прямых эфиров и полной публичности.

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