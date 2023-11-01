закрыть
1 ноября 2023, среда, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Соловьев со скандалом набросился на кремлевского политолога Маркова

  • 1.11.2023, 14:24
  • 5,524
Соловьев со скандалом набросился на кремлевского политолога Маркова

«Разборки» показали в эфире российского ТВ.

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил в эфире настоящий разнос близкому к Кремлю политологу Сергею Маркову, сообщает dialog.ua.

Бывшего депутата российской Думы от «Единой России» объявили врагом народа и посоветовали лечиться в психбольнице.

Поводом для громкого скандала стал пост Маркова в его Telegram-канале, где он возмущался, что в эфирах у Соловьева выступает слишком много евреев и армян.

В ответ Соловьев заявил, что Марков работает на развал России, используя своих высокопоставленных покровителей в российской власти.

«Интересно понять, кто же управляет этим существом", - заявил Соловьев в адрес Маркова. По словам пропагандиста, кремлевскому политологу необходима психиатрическая помощь.

В социальных сетях отмечают, что различные фракции российских пропагандистов начинают открыто скандалить между собой, не стесняясь прямых эфиров и полной публичности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Простит ли Украина Лукашенко?
Простит ли Украина Лукашенко? Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип