СМИ: В Беларуси задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву

СМИ: В Беларуси задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву10
- 1.11.2023, 14:38
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По данным правозащитников, у нее прошел обыск.
Силовики, вероятно, задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, у нее прошел обыск, ведущую задержали. Точных данных, когда это произошло — вчера или сегодня, нет. Какие претензии возникли у силовиков к певице, а также другие подробности выясняются.
Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.