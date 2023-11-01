СМИ: В Беларуси задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву 10 1.11.2023, 14:38

8,842

По данным правозащитников, у нее прошел обыск.

Силовики, вероятно, задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, у нее прошел обыск, ведущую задержали. Точных данных, когда это произошло — вчера или сегодня, нет. Какие претензии возникли у силовиков к певице, а также другие подробности выясняются.

Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».