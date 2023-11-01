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СМИ: В Беларуси задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву

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  • 1.11.2023, 14:38
  • 8,842
СМИ: В Беларуси задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву

По данным правозащитников, у нее прошел обыск.

Силовики, вероятно, задержали певицу и ведущую Ларису Грибалеву. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, у нее прошел обыск, ведущую задержали. Точных данных, когда это произошло — вчера или сегодня, нет. Какие претензии возникли у силовиков к певице, а также другие подробности выясняются.

Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.

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