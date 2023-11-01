Лукашенко созвонился с Путиным 1.11.2023, 15:08

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Среди тем — БелАЭС.

Лукашенко 1 ноября провел телефонный разговор с Путиным. Сообщения пресс-служб практически одинаковые.

Отмечается, что главной темой разговора стал предстоящий в ноябре саммит глав государств ОДКБ.

По сообщению пресс-службы Лукашенко, стороны «обсудили и тематику двустороннего сотрудничества с акцентом на основных направлениях, включая энергетику и проекты в области импортозамещения».

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, «рассмотрена также актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии».

Кто был инициатором разговора, не сообщается.

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