Воюющие под Авдеевкой оккупанты разозлились на Z-пропагандистов 1.11.2023, 16:27

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Ситуация для россиян намного хуже, чем пишут росСМИ.

Российские Z-военкоры вынуждены признать, что ситуация в Авдеевке гораздо более тяжелая для российской армии, чем ее рисуют кремлевские пропагандисты, пишет «Диалог».

Российский провоенный Telegram-канал сообщает, что солдаты ВС РФ в сообщениях из-под Авдеевки рассказывают о серьезных проблемах.

«Звонили парни из Авдеевки. Ну что сказать, если без мата... Очень злые на тех, кто пишет победные реляции», — отмечено в сообщении. Россияне пишут, что кремлевская пропаганда подставляет солдат на передовой, поскольку публикует информацию о победах и продвижениях, которых в реальности нет.

В результате командования бросает россиян на штурм позиций, которые на бумаге росСМИ уже назвали захваченными. Форсированное наступление без подготовки оборачивается большими потерями и неудачами, пишут Z-военкоры со ссылкой на российских военных на передовой. Так, объявленный захваченным авдеевский террикон до сих пор не находится под российским контролем, как утверждают российские пропагандисты.

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