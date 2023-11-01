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Российская армия получила миллион северокорейских снарядов

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  • 1.11.2023, 18:55
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Российская армия получила миллион северокорейских снарядов

Этого количества боеприпасов хватит на два месяца интенсивных боевых действий.

Северная Корея отправила в Россию более 1 млн артиллерийских снарядов, чтобы помочь Путину в войне с Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи. По оценкам Сеула, этого количества боеприпасов хватит на два месяца интенсивных боевых действий.

Всего с августа было осуществлено 10 поставок, рассказал депутат парламента Южной Кореи Ю Санг Бум, который присутствовал на закрытом брифинге национальной разведки. Помимо этого, Северная Корея направила в Россию советников, которые будут проводить консультации по использованию этих боеприпасов.

13 октября в США заявили, что Пхеньян поставил Москве более 1000 контейнеров с военным оборудованием и снарядами для продолжения войны в Украине. В подтверждение Белый дом опубликовал спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что контейнеры из КНДР были погружены на российское судно, а затем перевезены поездом на юго-запад страны. Поставки осуществлялись с 7 сентября по 1 октября.

Аналогичную информацию привели эксперты британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). Они установили маршрут поставок на основе кадров из космоса, сделанных над базой Тихоокеанского флота РФ в Фокино Приморского края и северокорейским портом Расон. 

Эксперты также сообщили, что конечным пунктом назначения грузов является склад боеприпасов в Тихорецке Краснодарского края, расположенный в 200 километрах от границы с Украиной. С середины августа на территории объекта были вырыты больше 100 новых ям для хранения снарядов.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Северную Корею, чтобы принять участие в торжествах по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов, а руководитель КНДР Ким Чен Ын провел для него экскурсию, показав новейшие образцы вооружений. Вскоре после этого Москва тайно направила в Пхеньян военный самолет VIP-класса — вероятно, визит касался соглашения по поставкам оружия.

Северная Корея располагает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов, которые совместимы с советским оружием, используемым российской армией в Украине. Продажа боеприпасов может принести КНДР сотни миллионов долларов, которые помогут пострадавшей от санкций экономике страны. Помимо этого, Ким стремится получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также более совершенных ракет и спутников.

Сотрудничество между Северной Кореей и Россией расширяется по мере того, как они обе оказываются в глобальной изоляции: в сентябре главы государств провели встречу на космодроме «Восточный». Ким назвал войну против Украины «священной борьбой» и выразил надежду, что Россия и КНДР «всегда будут вместе в борьбе против империализма», а отношения двух стран выйдут на новый уровень. Путин заявлял, что одной из тем переговоров было военно-техническое сотрудничество.

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