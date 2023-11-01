закрыть
1 ноября 2023, среда, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ведущая и певица Лариса Грибалева – на свободе

4
  • 1.11.2023, 19:11
  • 9,840
Ведущая и певица Лариса Грибалева – на свободе
Лариса Грибалева

Ранее появилась информация о ее задержании.

Ведущая и певица Лариса Грибалева находится на свободе.

«Дорогие мои, я дома, все хорошо. Мы с Аленкой шлем всем осенний привет!» - написала Грибалева в Facebook

Как сообщал Charter97.org, ранее о задержании певицы сообщили правозащитники.

Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко
Без свободы наша жизнь не имеет смысла
Без свободы наша жизнь не имеет смысла Вячеслав Борок
Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип