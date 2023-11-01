Ведущая и певица Лариса Грибалева – на свободе

Ведущая и певица Лариса Грибалева – на свободе4
- 1.11.2023, 19:11
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Ранее появилась информация о ее задержании.
Ведущая и певица Лариса Грибалева находится на свободе.
«Дорогие мои, я дома, все хорошо. Мы с Аленкой шлем всем осенний привет!» - написала Грибалева в Facebook
Как сообщал Charter97.org, ранее о задержании певицы сообщили правозащитники.
Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.