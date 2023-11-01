Ведущая и певица Лариса Грибалева – на свободе 4 1.11.2023, 19:11

9,840

Лариса Грибалева

Ранее появилась информация о ее задержании.

Ведущая и певица Лариса Грибалева находится на свободе.

«Дорогие мои, я дома, все хорошо. Мы с Аленкой шлем всем осенний привет!» - написала Грибалева в Facebook

Как сообщал Charter97.org, ранее о задержании певицы сообщили правозащитники.

Напомним, Лариса Грибалева ранее попала в негласный список 80 исполнителей, которым запрещено выступать в нашей стране. В 2020 году она была одной из тысячи белорусских деятелей культуры, которые выступили против насилия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».