Сын Пригожина стал новым главарем ЧВК «Вагнер» 1 1.11.2023, 20:07

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Павел Пригожин

Группа «Вагнер» стала подразделением Росгвардии.

Группу «Вагнер», которая стала подразделением Росгвардии, возглавил сын погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел, сообщил 59.ru представитель организации в Пермском крае.

Вся структура — порядок работы и командиры — остается прежней. «Все по-старому, кроме Молькино. База „Вагнера“ будет находиться на территории Ростовской области», — уточнили в региональном представительстве.

Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что 25-летний Павел Пригожин ведет переговоры о переходе наемников ЧВК под контроль ведомства Виктора Золотова, чтобы «сохранить бренд и активы». Об этом же сообщал близкий к «Вагнеру» канал Grey Zone.

Евгений Пригожин рассказывал, что в 18 лет его сын прошел срочную службу в армии и через месяц после ее окончания отправился на войну в Сирию. «С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК „Вагнер“, где и получил свой первый „Черный крест“», — утверждал бизнесмен. Также он говорил, что Павел воюет в Донбассе.

Согласно завещанию, почти все имущество погибшего в авиакатастрофе Пригожина перешло Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов.

По данным Ura.ru, сын основателя «Вагнера» уже пять лет занимается предпринимательской деятельностью. В 2018 году он основал компанию «Бета», а с 2020 года возглавил «Лахта Плаза». Фирмы Павла Пригожина специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, он является владельцем жилого комплекса «Лахта Парк».

Ранее стало известно, что группа «Вагнер» возобновила прием на контрактную службу для отправки на войну в Украину и другие страны. Желающим заключить контракт должно быть от 20 до 55 лет. Оплата начинается от 80 тысяч рублей. Ее размер зависит от локации и вида деятельности. Участникам боевых действий обещают 240 тысяч рублей.

Соискатели не должны иметь непогашенной судимости, а также находиться в розыске, под надзором полиции или подпиской о невыезде. При этом в «Вагнере» подчеркнули, что лица, перешедшие из группы в структуры Минобороны и подконтрольные ему добровольческие отряды, назад не принимаются.

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