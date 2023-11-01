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Сын Пригожина стал новым главарем ЧВК «Вагнер»

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  • 1.11.2023, 20:07
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Сын Пригожина стал новым главарем ЧВК «Вагнер»
Павел Пригожин

Группа «Вагнер» стала подразделением Росгвардии.

Группу «Вагнер», которая стала подразделением Росгвардии, возглавил сын погибшего основателя ЧВК Евгения Пригожина Павел, сообщил 59.ru представитель организации в Пермском крае.

Вся структура — порядок работы и командиры — остается прежней. «Все по-старому, кроме Молькино. База „Вагнера“ будет находиться на территории Ростовской области», — уточнили в региональном представительстве.

Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что 25-летний Павел Пригожин ведет переговоры о переходе наемников ЧВК под контроль ведомства Виктора Золотова, чтобы «сохранить бренд и активы». Об этом же сообщал близкий к «Вагнеру» канал Grey Zone.

Евгений Пригожин рассказывал, что в 18 лет его сын прошел срочную службу в армии и через месяц после ее окончания отправился на войну в Сирию. «С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ЧВК „Вагнер“, где и получил свой первый „Черный крест“», — утверждал бизнесмен. Также он говорил, что Павел воюет в Донбассе.

Согласно завещанию, почти все имущество погибшего в авиакатастрофе Пригожина перешло Павлу. Две дочери получили лишь незначительную часть активов.

По данным Ura.ru, сын основателя «Вагнера» уже пять лет занимается предпринимательской деятельностью. В 2018 году он основал компанию «Бета», а с 2020 года возглавил «Лахта Плаза». Фирмы Павла Пригожина специализируются на строительстве элитной недвижимости в Санкт-Петербурге. Кроме того, он является владельцем жилого комплекса «Лахта Парк».

Ранее стало известно, что группа «Вагнер» возобновила прием на контрактную службу для отправки на войну в Украину и другие страны. Желающим заключить контракт должно быть от 20 до 55 лет. Оплата начинается от 80 тысяч рублей. Ее размер зависит от локации и вида деятельности. Участникам боевых действий обещают 240 тысяч рублей.

Соискатели не должны иметь непогашенной судимости, а также находиться в розыске, под надзором полиции или подпиской о невыезде. При этом в «Вагнере» подчеркнули, что лица, перешедшие из группы в структуры Минобороны и подконтрольные ему добровольческие отряды, назад не принимаются.

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