Финляндия арестовала товарный знак белорусской табачной фабрики, которую контролирует государство 1.11.2023, 21:14

2,696

Два из трех табачных предприятий Беларуси находятся под санкциями ЕС.

Власти Финляндии конфисковали более 40 товарных знаков, которые принадлежат подсанкционным белорусским и российским компаниям. Одна из них — неназванный белорусский производитель сигарет, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, сообщает газета ESS со ссылкой на решение Управления по взысканию долгов Финляндии.

Нынешней осенью финские власти начали конфисковывать патенты и товарные знаки у белорусских и российских юрлиц, которые попали под экономические санкции ЕС из-за войны в Украине.

Среди попавших под арест — логотипы и товарные знаки российского «Сбербанка», оружейной группы «Калашников», АНО «ТВ-Новости» (учредитель Russia Today). Помимо этого, власти Финляндии наложили арест на патент «Яндекса» по системе защиты носителей информации, хотя сама компания под ограничения не попала.

«Под арест также попала белорусская табачная компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству», — сообщает издание.

Название предприятия не называется.

Отметим, на белорусском табачном рынке три крупных производителя. Первый — ОАО «Гродненская табачная фабрика „Неман“», которая входит в госконцерн «Белгоспищепром» и занимает 72% рынка. Второй — ООО «Табак-инвест» в Минске, которым владеет один из приближенных к Лукашенко богатейших бизнесменов Беларуси Павел Топузидис. И третий — ООО «Интер Тобакко», которое принадлежит еще одному провластному олигарху Алексею Олексину: ради строительства этой фабрики Лукашенко в 2018 году лично велел передвинуть границу Минска.

Два из трех табачных предприятий находятся под санкциями ЕС, введенными в отношении России и Беларуси из-за агрессии против Украины: «Неман» и «Интер Тобакко» (как и сам Олексин) попали в шестой пакет ограничений в июне 2022 года.

Что касается «Табак-инвест», против него европейские санкции не вводились, а сам Павел Топузидис с апреля 2022 года находится только под санкциями Канады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».