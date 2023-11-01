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Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа

  • 1.11.2023, 21:17
  • 1,454
Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа
Курт Кэмпбелл

Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря США, сообщила пресс-служба Белого дома. Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — сказано в сообщении.

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