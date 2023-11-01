Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа 1.11.2023, 21:17

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Курт Кэмпбелл

Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря США, сообщила пресс-служба Белого дома. Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — сказано в сообщении.

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