Байден предложил кандидата на пост замглавы Госдепа
- 1.11.2023, 21:17
- 1,454
Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Президент США Джо Байден предложил кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря США, сообщила пресс-служба Белого дома. Сейчас врио замглавы ведомства является заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить Курта Кэмпбелла на должность заместителя государственного секретаря Госдепартамента», — сказано в сообщении.