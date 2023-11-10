«Русский добровольческий корпус» устроил засаду на врага в Брянской области 2 10.11.2023, 8:21

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Стали известны детали операции на территории РФ.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» продолжают уничтожать врага. На этот раз они посетили Брянскую область РФ.

Об этом бойцы РДК рассказали в Telegram. Воины провели засаду на оккупантов.

«Диверсионно-разведывательная группа РДК провела засаду на транспорт противника в Брянской области», – говорится в сообщении.

В РДК пообещали выложить видео своего контроля.

Между тем, на фото показано, как бойцы сидят в засаде, целятся из автомата и поджидают врага на его территории.

К слову, недавно в Украину прибыла очередная группа россиян-новобранцев, которые пополнят ряды РДК.

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