«Русский добровольческий корпус» устроил засаду на врага в Брянской области

«Русский добровольческий корпус» устроил засаду на врага в Брянской области2
- 10.11.2023, 8:21
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Стали известны детали операции на территории РФ.
Бойцы «Русского добровольческого корпуса» продолжают уничтожать врага. На этот раз они посетили Брянскую область РФ.
Об этом бойцы РДК рассказали в Telegram. Воины провели засаду на оккупантов.
«Диверсионно-разведывательная группа РДК провела засаду на транспорт противника в Брянской области», – говорится в сообщении.
В РДК пообещали выложить видео своего контроля.
Между тем, на фото показано, как бойцы сидят в засаде, целятся из автомата и поджидают врага на его территории.
К слову, недавно в Украину прибыла очередная группа россиян-новобранцев, которые пополнят ряды РДК.